Najem stanovanjskih enot za starejše

Občina Brežice je nedavno objavila javno zbiranje ponudb za najem 12 stanovanjskih enot v Večgeneracijskem centru Brežice. Namenjene so občanom, starim 60 let in več. Rok za oddajo ponudb poteče 8. marca. Najemniki bodo morali ob najemnini plačevati še sorazmeren del obratovalnih stroškov, so sporočili z brežiške občine.