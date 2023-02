Iz branja vsebine omenjenega javnega pisma je hitro razvidno, da piscem pisma »razumevanje« uradnih kremeljskih argumentov za agresijo Rusije na Ukrajino sploh ni tuje. Ni pa napisano, da se je vojaška agresija na Ukrajino začela že 2014. Predvsem pa pisci javnega pisma ignorirajo pravico in voljo Ukrajincev, da se zoperstavijo ruskemu agresorju, da osvobodijo zasedeni del domovine in da oni odločijo o času mirovnih pogajanj. Avtorji pisma mimo Ukrajincev in v slogu »mali mož na prste stopi« terjajo od vlad držav EU, zveze Nato, ZDA in Ruske federacije, da vzpostavijo zavezništvo za prekinitev ognja, za ustavitev nadaljnjega oboroževanja in za začetek pogajanj. Drugače povedano: Ukrajince, žrtve agresije, naj bi se pripravilo do tega, da se nehajo braniti, in da sprejmejo tisto, kar bo izpogajala agresorska Rusija.

Na srečo je tako, da zaveznice Ukrajine vidijo, da je predpogoj za dosego premirja in mirovnih pogajanj med Ukrajino in Rusijo predhodna zmaga Ukrajincev nad agresorjem, za kar pa je in bo potrebna še večja in hitrejša vojaška pomoč Ukrajini v vojni proti Putinovi Rusiji, ki priznava zgolj silo kot argument.

Težko je verjeti, da iniciatorji javnega pisma »Zaustavite vojno v Ukrajini!« tega ne bi vedeli. In tudi najbolj naivni od podpisnikov javnega pisma vsaj slutijo, da mednarodno gledano omenjeno javno pismo ne bo prav nič vplivalo na potek dogodkov v Ukrajini ter na potek dogodkov, povezanih z napadom Rusije na Ukrajino. Gre torej za javno pismo, namenjeno predvsem domači publiki in samopromociji iniciatorjev in piscev. Samopromocija je načeloma povsem legitimna. Toda samopromocija na temelju vsebinsko zavajujočega teksta služi samo še k dodatnemu razdvajanju pri nas in gotovo nima nobene dejanske mednarodne teže.

Bojan Grobovšek, Ljubljana