Jezikovni poklic: šepetalec, šepetalka strojem

Od leta 1999, ko je Unesco današnji dan, 21. februar, razglasil za mednarodni dan maternih jezikov, na ta dan v večini držav pozivamo k ohranjanju in zaščiti vseh jezikov. Ideja temelji na spodbujanju razumevanja, tolerance in vzpostavljanja dialoga, vendar je izvor praznovanja po stari človeški navadi precej krvav. Praznovanje je predlagala država Bangladeš kot spomin na dogodke 21. februarja 1952, ko je policija streljala na množico, ki je protestirala proti zakonom, ki so uveljavljali urdu kot edini uradni jezik v »Vzhodnem Pakistanu« (ta je kasneje postal Bangladeš), in ubila pet demonstrantov. Večina prebivalcev kasnejšega Bangladeša je seveda govorila bengalščino, jezik, ki ima približno 250 milijonov maternih govorcev in spada med najbolj razširjene jezike na svetu.