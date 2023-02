Jana Putrle Srdić, pesnica in pisateljica: Dve temi sta mi bili zelo zanimivi, in sicer najprej odnos do ekologije ter ekoloških katastrof, kar sem poskušala zvesti na bolj intimno notranjo raven. Po drugi strani so me zanimali tudi odnosi in prehod iz bolj dominantnega heteroseksualnega k bolj svobodnim biseksualnim odnosom. (Foto: Luka Cjuha)