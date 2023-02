Biografski film o ameriški plesni ikoni in zvezdniku zlate dobe Hollywooda Fredu Astairu bo režiral britanski režiser Paul King, avtor filmov o medvedku Paddingtonu. Čevlje legendarnega igralca in plesalca bo obul Tom Holland, mladi angleški igralec, znan predvsem po vlogi v najnovejših filmih o Spider-Manu. Holland je v mladosti plesal balet in igral Billyja Elliota na West Endu. Na velikem platnu za zdaj s tem povezanih vlog še ni imel, je pa svoj talent postavil na ogled v različnih oddajah. Recimo v ameriški resničnosti oddaji Lip Sync Battle, kjer je pred leti navdušil s točko, v kateri je skombiniral klasiko Pojmo v dežju z Rihanninim dežnikom oziroma pesmijo Umbrella.

Gre za zabavno točko, pri čemer je težko zgrešiti, da ima Holland plesni talent in znanje, ki ga bo potreboval za izredno zahtevno vlogo, na katero se bodo lepila ogromna pričakovanja. Letvica je pri biografskih filmih o ameriških ikonah postavljena visoko, navsezadnje je lani kot Elvis v istoimenski drami tako z glasom kot plesnimi gibi blestel 31-letni Američan Austin Butler. Astaire ni bil le plesalec in igralec, temveč tudi koreograf in pevec, ob smrti pa se mu je poklonil tudi takratni ameriški predsednik Ronald Reagan in ga označil za ameriško legendo.

Hollywoodski zvezdnik naj bi v oporoki zapisal, da ne želi, da bi posneli film o njegovem življenju, to pa je za časa življenja pojasnil rekoč, da bi filmarji zagotovo napačno interpretirali njegovo življenje. Večkrat naj bi tudi zavrnil tovrstne filmske projekte, ki so mu jih ponujali. Tuji mediji poročajo, da je film, ki se bo posvetil njegovemu odnosu s sestro Adele, naposled blagoslovila njegova druga žena Robyn. Številni so zaradi odločitve kritizirali medijsko multinacionalko Sony Pictures, ki producira film, prav tako so se na družbenih omrežjih zvrstili pozivi Hollandu, naj premisli o vlogi. Z izjemo izbire režiserja in glavnega igralca ter osnovnega izhodišča zgodbe o filmu za zdaj ni znanega veliko.

Fred Astaire se je rodil 10. maja 1899 v Omahi v ameriški zvezni državi Nebraska, kjer sta se s sestro Adele učila plesa, ki ju je najprej odnesel na odrske deske, njega pa na začetku tridesetih let prejšnjega stoletja v Hollywood. Astaire je od leta 1933 do poznih šestdesetih zaigral v več kot tridesetih muzikalih, v katerih je najpogosteje plesal z Ginger Rogers, med drugimi pa se je zavrtel tudi z Rito Hayworth, Eleanor Powell, Judy Garland in Audrey Hepburn v plesni komediji Smešni obraz (1957). Plesal je tako čudovito, da je lahko to počel tako med labodi ob jezeru kot na točilnem pultu, v plesnih čevljih in kotalkah, pa tudi po stenah in stropu v filmu Royal Wedding (1951). Za svoje delo je prejel številna priznanja, tudi častnega oskarja, tri emmyje, dva zlata globusa, bafto in grammyja.