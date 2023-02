Gre za najhujši potres po uničujočem potresu z magnitudo 7,8, ki je pred štirinajstimi dnevi v Turčiji zahteval več kot 41.000 življenj, je sporočila turška agencija za naravne nesreče Afad. Še okoli 6000 smrtnih žrtev potresa pred dvema tednoma so zabeležili v sosednji Siriji.

Epicenter novega potresa je bil po navedbah Afada v kraju Defne. Nemška tiskovna agencija dpa poroča, da je bil epicenter v kraju Samandag, ki leži ob morju, slabih 20 kilometrov vzhodneje od kraja Defne.

Tla so se stresla ob 20.04 po lokalnem oziroma ob 17.04 po srednjeevropskem času. Kot poroča AFP, so ga čutili prebivalci v Antakyi in Adani, ki ležita približno 200 kilometrov severno od epicentra. Čutili so ga tudi v Siriji, Libanonu in Palestini, navaja dpa.

Potres naj bi povzročil dodatno škodo na stavbah, ki jih je prizadel potres pred dvema tednoma. Reševalne ekipe medtem preverjajo, ali je bil v potresu kdo poškodovan. Po podatkih Afad je bilo sicer od potresa pred dvema tednoma na območju zabeleženih več kot 6000 popotresnih sunkov.