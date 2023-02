Biden je ukrajinsko prestolnico obiskal tik pred prvo obletnico začetka ruske invazije na Ukrajino, ob tej priložnosti pa je gostiteljem obljubil nov paket vojaške pomoči v višini 500 milijonov ameriških dolarjev.

Biden je prek Twitterja sporočil, da z obiskom Kijeva potrjuje zavezanost ukrajinski demokraciji, suverenosti in ozemeljski celovitosti. Ob tem je izpostavil prepričanje, da se je ruski predsednik Vladimir Putin hudo motil, ko je pred skoraj enim letom sprožil napad, misleč, da je Ukrajina šibka in Zahod razdeljen.

To je bil Bidnov prvi obisk Ukrajine od začetka ruske invazije. Kot pa je poudaril na skupni novinarski konferenci z Zelenskim, je Kijev kot podpredsednik ZDA obiskal šestkrat.

Po navedbah časnika New York Times je Biden v Ukrajino prispel z vlakom iz Poljske. Njegov obisk je bil vse do zadnjega skrit pred javnostjo, ameriški uradniki pa so vztrajno zavračali ugibanja o Bidnovi poti v Ukrajino.