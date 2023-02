Povečanje prsi ostaja najbolj priljubljen estetski kirurški poseg tako v Sloveniji kot drugod po svetu. Ženske prsi so simbol ženstvenosti, čutnosti in lepote, zato ne čudi dejstvo, da plastični kirurgi v ta namen že več kot stoletje izpopolnjujejo različne kirurške tehnike povečanja in oblikovanja prsi. Prvi prsni vsadki so bili svetu predstavljeni pred več kot 60 leti in so se v letih do danes prav tako stalno izboljševali. Poglejmo nekaj pomembnejših sprememb, ki so zaznamovale to obdobje.

Velikost vsadkov – nič več ni prepuščeno naključju ali zgolj občutku

Proces povečanja prsi se začne s temeljitim in strokovno podprtim pogovorom in pregledom kirurga. Pogovorimo se o strankinih željah in pričakovanjih, katerim skušamo slediti ob upoštevanju realnih možnosti, ki jih definirajo telesna razmerja in tkiva posameznice. Pri pregledu zato opravimo natančne meritve, na podlagi katerih določimo najprimernejšo velikost vsadkov. Velikosti ne določamo več le na podlagi občutka, ampak na podlagi natančnih meritev.

Oblika in mehkoba vsadkov – dekolteji, ki so povsem naravni, ali pa tudi izzivalni

Na voljo imamo vsadke okrogle in kapljičaste oblike. Obliko vsadka izberemo glede na želje, skladno z obliko prsi in prsnega koša. Kapljičasti vsadki so bolj primerni za posameznice, ki si želijo naravnejši videz svojih prsi. Zaradi mehkosti silikona kapljičasti vsadki Motiva Ergonomix sledijo naravnem gibanju prsi. Z okroglimi vsadki, ki imajo nekoliko bolj čvrsto strukturo, prsim dodamo več volumna v zgornjem polu in tako dekolte dodatno poudarimo.

3D tehnologija in virtualna resničnost – vizualizacija oblike prsi po posegu

Eden najpomembnejših premikov v procesu izbire najprimernejših vsadkov je gotovo 3D vizualizacija. Če si je bilo včasih zelo težko predstavljati velikost in videz prsi po posegu, danes ni več tako. Za še lažjo predstavo in izbiro prave velikosti vsadka si pomagamo tudi s prilagodljivimi silikonskimi vložki in nedrčki, s katerimi nazorno prikažemo pričakovan končni rezultat povečanja prsi.

Kakovost vsadkov – z modernimi lahko brezskrbno letite

Skozi leta se je razširil mit, da je z vsadki tvegano leteti, da se lahko vsadek med letenjem poškoduje. V ZDA se še danes občasno uporablja vsadke, ki so napolnjeni s fiziološko raztopino. Ker se med samim polnjenjem vsadka do želene velikosti pogosto nehote vbrizga tudi malo zraka, se lahko v vsadku tako pojavi manjši ali včasih tudi večji zračni mehurček. Ta se lahko ob večjih spremembah v zunanjem pritisku razširi in izjemoma poškoduje silikonski zamašek. Fiziološka raztopina tako iz vsadka izteče in dojka izgubi svojo obliko. Dandanes takšnih vsadkov ne uporabljamo, zato je ta strah povsem odveč.

Moderni prsni vsadki so izdelani iz kohezivnega silikonskega gela, ki obdrži svojo obliko in se ne razlije niti v primeru poškodbe oziroma rupture vsadka.

Posebna sestava silikonskega gela vsadkov Motiva omogoča večjo stisljivost vsadka ob njegovi vstavitvi. Vsadki so tako trpežni, da jih lahko vstavimo skozi zelo majhno brazgotino, brez možnosti poškodbe vsadkov.

Biokompatibilnost vsadkov – vsadki, ki jih telo ne zavrača

Veliko raziskav je bilo usmerjenih v razvoj najboljše površine silikonskih vsadkov. Gladki ali hrapavi vsadki so imeli določene dolgoročne prednosti, pa tudi slabosti. Hrapava površina je pripomogla k manjši mobilnosti prsnega vsadka po vstavitvi, kasneje pa se je pokazalo, da lahko hrapavost v telesu izzove imunski odziv, ki v izjemnih primerih pripelje do razvoja ene od izjemno redkih oblik raka, nastanka anaplastičnega velikoceličnega limfoma (ALCL). V primeru rednega spremljanja vsadkov se ga lahko hitro prepozna in tako dejansko ne predstavlja velikega tveganja za zdravje, a se ga moramo vseeno zavedati in ga prepoznati. Pri popolnoma gladkih vsadkih takšne povezave niso ugotovili, ugotovili pa so dolgoročno nekoliko večjo možnost nastanka vezivne ovojnice, ki je ravno tako posledica telesnega odziva vezivnih celic, ki lahko po nekaj letih preoblikujejo vsadek tako, da ga ovijejo in stisnejo ter spremenijo videz prsi. Trenutno najmodernejša je SmoothSilk® površina vsadkov Motiva, ki trenutno ponuja največjo mero udobja in zaščite. Posebno oblikovana zunanja ovojnica vsadka zmanjšuje možnost vnetja in poveča biokompatibilnost s telesnimi tkivi, obenem pa zmanjša tveganje za nastanek zadebeljene vezivne ovojnice. Vsadke Motiva® so zato strokovnjaki razglasili za vsadke nove generacije.

Napredek v kirurški tehniki – majhne, komaj vidne brazgotine, hitro okrevanje, naraven videz

Posebna sestava silikonskega gela vsadkov Motiva omogoča večjo stisljivost vsadka ob njegovi vstavitvi, zaradi česar se lahko pri tej vrsti vsadkov uporabi posebno kirurško tehniko, imenovano MinimalScar®. Gre za minimalno invazivno kirurško tehniko, pri kateri napravimo 50–100 odstotkov manjši kožni rez od standardnega reza pri povečavi prsi z vsadki drugih proizvajalcev. Z manjšo rano še dodatno zmanjšamo tveganje za pooperativne zaplete ter hitrejše in udobnejše okrevanje. Končni rezultat je majhna in skoraj neopazna brazgotina dolžine 2,5 do 3 cm.

V zadnjem času se vse več uporablja tudi hibridno tehniko povečave prsi, ki omogoča še bolj naraven videz prsi. Pri tovrstni tehniki prsi povečamo z vsadki, dodatno polnost in obliko pa dosežemo z aplikacijo lastnega maščobnega tkiva, odvzetega iz tistih telesnih predelov, kjer ga je navadno preveč (trebuh ali stegna). Maščobno tkivo odvzamemo z liposukcijo in ga nato dodamo v različne predele prsi ali prsnega koša. Z dodajanjem maščobnega tkiva v zgornji del prsi lahko tako poudarimo dekolte brez uporabe večjih vsadkov ali pa z natančnim razporejanjem maščobnega tkiva v različne predele prsi izboljšamo simetrijo prsi in s tem pripomoremo k naravnejšemu videzu oprsja. Hibridna tehnika je nadvse primerna tudi za telesno bolj aktivne posameznice z manjšo količino lastnih tkiv, katere si ne želijo vstavitve vsadka pod prsno mišico.

Če je bil poseg povečanja prsi nekoč rezerviran le za redke izpostavljene posameznice, danes ni tako. Željo po lepem oprsju lahko danes izpolnimo vsem ženskam, ki se želijo počutiti še bolje v svoji koži. Nekatere ženske s posegom uresničijo dolgoletno željo po lepem, polnem oprsju, nekatere pa si želijo prsim povrniti prvotno obliko po zaključenem materinskem obdobju. x