Vesna Kerstin Petrič, članica izvršnega odbora SZO, je projekt predstavila kot dobro priložnost za aktivno delo na področju preprečevanja in odziva na pandemije na globalni ravni. Izpostavila je, da je epidemija koronavirusa kot ena največjih kriz, kljub mednarodnem zdravstvenem pravilniku in ostalim mehanizmom pokazala, da mednarodni procesi za tovrstne epidemije niso zadostni. »Ključno je razumeti, da je pandemija najbolj prizadela revne države s šibkimi zdravstveni sistemi. Tudi za naše zdravstvene sisteme je pomenila dodatno obremenitev in še dodatno pokazala, da zdravstvo deluje na robu svojih zmogljivosti, tako po Evropi kot tudi drugod.«

Nova delovna skupina je ob analiziranju odzivov ugotovila kar nekaj nepravilnosti. Ob tem predvsem izpostavlja veliko neenakost v obravnavi kriz med različno razvitimi državami, Petričeva pa je poudarila, da je pri odzivu na krize potrebno razmišljati globalno. Prav tako je bilo nezadostno izvedeno deljenje patogenov med državami, očitno je globalno pomanjkanje mehanizmov za deljenje zdravil, zdravstvenih pripomočkov in medicinske opreme ter izvajanje diagnostike. Hkrati je izpostavila, da je bil v celoti zanemarjen potencial nevladnih organizacij in njihove možnosti ukrepanja pri obravnavi ranljivih skupin, nenazadanje pa tudi nezadostno komuniciranje z javnostjo.

Cilj novega mednarodnega dokumenta, ki ga telo pripravlja, je zagotoviti smernice, ki bi spodbudile večjo enakost tako pri odzivu kot pri pripravljenosti ter učinkovitosti na pandemije s poudarkom na globalni solidarnosti med državami in spoštovanju temeljnih človekovih pravic. Sprejetju dokumenta nato sledita ratifikacija in zakonska ureditev na ravni držav. SZO bo ob sprejetju poredlaganega dokumenta skrbela za globalno dobavno verigo in logistiko pri zagotavljanju in organizaciji ter vzpostavitev sistema za dobavljivost patogenov z namenom preučevanja. Prav tako želijo vzpostaviti telo, odgovorno za realizacijo teh mehanizmov. »Osnutek je pripravljen zelo optimistično, saj ne glede na to, da obstajajo tako zdravstveni kot ekonomski razlogi za meddržavo solidarnost, se ukrepi na koncu sprejemajo in usklajujejo drugače. Prepričana pa sem, da je vzpostaviteh teh sistemov nujna tudi iz praktičnih razlogov za katere upam, da bodo prepoznani,« je še povedala in dodala, da se je med epidemijo izkazalo, da je zdravstvo veliko bolj pomembna kategorija na ravni države, kot je bilo obravnavano do sedaj. Omenjene spremembe želijo uveljaviti že v prihodnjem letu.

Minister za zdravstvo Danijel Bešič Loredan izpostavlja, da je potrebo »prekiniti nezaupanje in strah javnosti v povezavi z aktualnim dogajanjem v SZO«. Povedal je, da je novo telo namenjeno intenzivnemu mednarodnemu sodelovanju, pripravi usklajenega dokumenta in meddržavna solidarnost. V odgovor na vprašanje, ali bi lahko nove smernice pomenile tudi zakonodajno podlago za obvezno cepljenje v primeru epidemij, je zagotovil da »Slovenija svoj zdravstveni sistem postavlja sama«, in da »Slovenci zaradi pravnega dokumenta ne bomo izgubili nič«.