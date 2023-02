Matsumotova kultna dela, kot so Space Battleship Yamato, Captain Harlock in Galaxy Express 999, so bila prirejena v animirane televizijske serije in filme, ki so bili v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja priljubljeni po vsem svetu. Nadzoroval je tudi produkcijo animeja za album Discovery francoskega elektro dueta Daft Punk.

Matsumoto je svoj prvi strip The Adventures of a Bee objavil pri komaj 15 letih. Kasneje so bile njegove fantastične podobe strojev in vesoljskih potovanj, od medzvezdnih parnih vlakov do bitk proti Nezemljanom z radioaktivnimi meteoriti, cenjene tako na Japonskem kot v tujini.

Francoska vlada mu je leta 2012 podelila prestižni red za umetnost in literaturo. Na Japonskem so pesmi iz njegovih risank še danes priljubljene pri karaokah, prav tako jih pihalni orkestri pogosto igrajo na tekmah bejzbola.

V pogovoru za AFP leta 2013 je Matsumoto opisal jedrsko bombardiranje japonskih mest Hirošime in Nagasakija leta 1945, s katerim se je končala druga svetovna vojna. »Letalo, ki je odvrglo bombo na Hirošimo, je letelo tik nad mojo glavo. Druga (bomba) je bila namenjena mestu blizu Fukuoke, kjer sem živel. A so jo zaradi slabega vremena odvrgli na Nagasaki,« je dejal in dodal, da ga je to travmatiziralo, a hkrati bilo vir navdiha, kot vse izkušnje iz njegove mladosti. »Osebne izkušnje so bistvene za ustvarjalnega duha,« je menil.