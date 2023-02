Neznanec je v nedeljo popoldne v podhodu pristopil do oškodovanke, ji zagrozil in od nje zahteval denar. Ko je pridobil nekaj sto evrov gotovine, je s kraja zbežal. Ropar je visok 170 centimetrov in suhe postave. Na glavi je imel kapuco in šal, oblečen je bil v temno jakno in kavbojke.

V obeh primerih policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilcev, o okoliščinah pa bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so dodali na Policijski upravi (PU) Ljubljana.