V torek bo sprva precej koprenaste oblačnosti, dopoldne se bo razjasnilo. Na zahodu Slovenije bo tudi čez dan ostalo pretežno oblačno. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, v severni Sloveniji do -3, najvišje dnevne od 11 do 16, na vzhodu do 18 stopinj Celzija.

V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, več sonca bo v vzhodni in severni Sloveniji. Jutro bo ponekod megleno. V četrtek bo pretežno oblačno. Začele se bodo pojavljati rahle padavine.

Od zahoda se nad naše kraje znova krepi območje visokega zračnega tlaka. S severozahodnim vetrom v višinah k nam prehodno doteka bolj suh zrak. Danes in v torek bo predvsem ob severnem Jadranu pretežno oblačno, drugod bo večinoma sončno. Ponekod bo še pihal jugozahodnik. Razmeroma toplo bo. Danes in v torek pa bo vpliv vremena na počutje večine ljudi ugoden.