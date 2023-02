Zajčji bumerang

Večni in dosmrtni predsednik SDS Janez Janša je z nagovorom zbranim na slavnostni akademiji stranke v Mariboru, kjer so v partijo sicer prvenstveno integrirali razvpitega Franca Kanglerja, navdušil zbrane z naslednjim citatom na račun nove vladne koalicije: »Po trgih in ulicah so sejali sovraštvo, delili bombastične obljube in kurili velike ognje. Danes so sami na ražnju. In še huje bo. Po kitajskem koledarju smo stopili v leto zajca. Po slovenskem bo to leto zajca na ražnju in leto bumerangov.«