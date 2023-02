V stranki so zadovoljni, da so v minulem letu nastopili na treh volitvah, in napovedujejo usmeritev v prihodnje evropske in parlamentarne volitve. Kongres je za podpredsednika stranke ponovno imenoval Klemna Belharja, za novo podpredsednico pa Jasminko Dedić, sicer mestno svetnico Vesne v Ljubljani. Stranka je po Macerlovih besedah po enem letu le še močnejša in usmerjena v prihodnje evropske in parlamentarne volitve. Ob tem se tudi aktivno odzivajo na aktualno (lokalno) okoljsko problematiko, so prisotni med ljudmi in poslušajo njihove pomisleke ter delijo strahove pred nepremišljenimi posegi v okolje, je dodal Macerl.