Na povabilo ukrajinskega ministra za agrarno politiko in prehrano Mikole Solskega je slovenski veleposlanik v Ukrajini Tomaž Mencin v soboto pospremil izplutje ladje z žitom. Pri projektu je sodelovala tudi Češka. Ladja Valsamitis bo tako dostavila 25.000 ton žita za Kenijo in 5000 ton za Etiopijo, poroča ukrajinska agencija Ukrinform. Pobudi ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Žito iz Ukrajine se je Slovenija sicer pridružila novembra lani, zaradi globalne prehranske krize, ki se je po začetku ruske agresijo na Ukrajino še poglobila, so spomnili na zunanjem ministrstvu. V okviru pobude Ukrajina najmanj razvitim državam v Afriki in Aziji, kjer prebivalcem grozi lakota, podarja žito, države donatorke, med njimi tudi Slovenija, pa financirajo ladijski prevoz do teh držav.