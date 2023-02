Na naslednjo kolajno na svetovnih prvenstvih po zlati Ilke Štuhec leta 2019 v Areju bo Slovenija morala čakati vsaj še do leta 2025, ko bo naslednje SP v Saalbachu. Na včeraj končanem v Courchevelu in Meribelu je namreč drugič zapored ostala brez odličja, najboljše slovenske uvrstitve pa so tako tri šesta mesta, dve Žana Kranjca (v veleslalomu in paralelnem veleslalomu) ter eno Ilke Štuhec (v smuku), medtem ko sta se med najboljših deset uvrstila še Miha Hrobat, ki je bil osmi v smuku, in Ana Bucik, ki je bila deveta v slalomu.

Kanadska ženska senzacija

Omenjeni slalom je bil v soboto tudi zadnja disciplina za ženske, Ani Bucik pa je po prvi vožnji kazalo bolje, saj je na šestem mestu za tretjim zaostajala za dobrih šest desetink. V drugo je svojo uvrstitev nato pokvarila, kljub temu pa ni bila razočarana. »Zadovoljna sem s pristopom, s tem da sem napadala. Žal mi je napake pri prehodu v ravnino. Izgubila sem nekaj hitrosti in to se je poznalo do cilja,« je povedala Ana Bucik, medtem ko je bila precej bolj razočarana Neja Dvornik, ki je bila po prvi vožnji 16., na koncu pa 21.

Za senzacijo pa bi lahko označili razplet na vrhu; če je šla prva vožnja povsem po pričakovanjih in je bila v vodstvu prva favoritinja Američanka Mikaela Shiffrin, je v drugo izjemna vožnja uspela Kanadčanki Laurence St-Germain, ki je po prvi na tretjem mestu za prvim denimo zaostajala le dve stotinki manj, kot je Ana Bucik zaostajala za njo. 28-letna Kanadčanka je bila zgolj na drugi progi od ameriške šampionke, ki se je vožnje lotila nenavadno previdno in imela šele 29. čas (!), boljša kar za sekundo in 18 stotink ter se s skupno prednostjo slabih šestih desetink pred drugo Shiffrinovo veselila presenetljive zmage. »Tega nisem pričakovala. Bila sem izjemno živčna, skoraj mi je bilo slabo,« je povedala Laurence St-Germain, ki na tekmah svetovnega pokala še nima ne zmage ne uvrstitve na stopničke ali med prvo peterico.

Grška moška senzacija

Za največje presenečenje včerajšnjega moškega slaloma bi medtem lahko označili Grka AJ Ginnisa. Res je, stopnjo senzacije njegove srebrne kolajne malenkost zniža dejstvo, da je bil drugi že na zadnjem slalomu svetovnega pokala pred SP v Chamonixu, a vseeno so bili takrat vsi prepričani, da je to izjema, ki je ne bo ponovil; nenazadnje ima poleg te v dobrih osmih letih nastopanja v svetovnem pokalu le še tri uvrstitve med dobitnike točk, za 11., 20. in 26. mesto. »Smučam za Grčijo, zato smučam sproščeno. A pred tekmo sem se vseeno pomolil vsem dvanajstim grškim bogovom in očitno je delovalo,« je povedal AJ Ginnis, ki je svoji državi prismučal sploh prvo kolajno na SP v zgodovini.

Drugi je bil sicer že tudi po prvi vožnji, po kateri se je prva zlata kolajna na prvenstvu nasmihala Avstriji, saj je bil v vodstvu Manuel Feller. A ker je ob tem za njim manj kot sekundo zaostajalo kar 19 smučarjev, se je vedelo, da tudi kakšno napredovanje iz ozadja ni izključeno – naposled je izjemno uspelo Norvežanu Henriku Kristoffersenu, ki je na prvo mesto napredoval s šestnajstega (!), Feller pa je nazadoval na sedmo, kar je pomenilo, da je Avstrija brez zlate kolajne na SP ostala prvič po kar 36 letih in svetovnem prvenstvu v Crans Montani leta 1987. Na zadnji tekmi SP sta slovenske barve zastopala Tijan Marovt, ki je bil 26., in Žan Kranjec, ki je odstopil na prvi progi.