Ni bilo lepo, še manj atraktivno, a košarkarji Cedevite Olimpije so na koncu rutinirano opravili nalogo. V pokalu so najprej v polfinalu porazili Šenčur, v petek zvečer v mariborski dvorani Lukna pa v finalu še Helios in prišli do druge zaporedne ter skupaj že 22. tovrstne lovorike. Pomembno vlogo pri Ljubljančanih je odigral Zoran Dragić, ki ima v letošnji sezoni obilico smole s poškodbami.

Potem ko si je mlajši od bratov Dragić na tekmi osmine finala evropskega prvenstva proti Belgiji strgal del štiriglave stegenske mišice, je povratek trajal nekoliko dlje od napovedi. Ko je le znova stopil na parket, je hitro našel pravo formo, a sledile so nove težave. »Neverjetno, še zdaj dobro ne vem, kaj točno je povzročilo vnetje komolca. Pravijo, da bakterija, ki sem jo staknil ob enem od padcev, ko sem si odrgnil kožo. V meni se je dva tedna krepila, dan po tekmi s Brescio pa mi je zatekel komolec. Dobil sem antibiotike, a niso prijeli. Neverjetno, kako je vse skupaj izgledalo. Ko sem pritisnil s prstom okoli komolca, je ostala luknja, kot da bi bila notri glina. Vse je začelo gniti, zato sem moral na manjši operativni poseg. Imel sem srečo, da ni šlo vse skupaj na sklep. Če bi čakal še malo, bi bilo lahko hudo. Raje ne razmišljam o tem,« se spominja Zoran Dragić.

Medtem, ko je ležal v bolnici, ni mogel opravljati posebnih vaj za stegensko mišico, ki se je ravno dobro zacelila. Posledično se mu je ob prvem večjem naporu vnela ovojnica, kar ga je znova za nekaj časa oddaljilo od igre. »Težko se je venomer vračati po poškodbah. V karieri sem jih imel že kar nekaj. Po poškodbi mišice sem prišel že na sto odstotkov, nato pa spet... Neverjetno, in to takšne poškodbe, ki jih v košarki redko vidiš. Zdaj še nisem povsem pripravljen, ne morem še šprintati, kot bi si želel. A počasi bo,« je Dragić vesel, da je najhuje za njim.

Kljub temu, da še ni optimalno pripravljen, je v finalu odigral ključno vlogo pri zmagi. S 15 točkami je bil drugi strelec Olimpije, tri več je dosegel Yogi Ferrell. Ljubljančani so naredili tisto, kar so morali. Čeprav so bili izraziti favoriti, Dragić pravi, da je vedno lepo osvojiti lovoriko. »Pokalna lovorika je pomembna za našo samozavest. Vsi znajo igrati in nikogar ne podcenjujemo, a ostali v Sloveniji niso na naši ravni. Kljub temu smo morali to potrditi tudi na parketu. Že celotno sezono imamo težave, saj ne prikazujemo kakovostnih iger. Vmes smo se sicer vsi vrnili, začeli kazati odlične igre in verjeli, da lahko sezono v evropskem pokalu obrnemo, saj je bilo še dovolj časa. Pa so znova prišle poškodbe... Škoda. A tako se je obrnilo in gledati nazaj ter jokati nima smisla,« razmišlja Zoran Dragić in dodaja, da bo prioriteta v nadaljevanju sezone na ligi ABA, kjer se Olimpija bori za tretje mesto po rednem delu.

Še pred nadaljevanjem sezone je na vrsti zadnji cikel kvalifikacijskih tekem za svetovno prvenstvo, kamor je Slovenija že uvrščena, zato je selektor Aleksander Sekulić na seznam uvrstil veliko mladih igralcev, ki bodo lahko pridobili pomembne izkušnje v dresu z državnim grbom. »Lahko bi bil na seznamu, a sem se ravno vrnil po poškodbi in letos že veliko manjkal, zato ne bi bilo pošteno do kluba, da bi šel v reprezentanco. Po nekaj dneh odmora nas čakajo pomembni dnevi, ko se bomo skoraj v popolni postavi lahko dobro pripravili na zaključek klubske sezone.«