Medtem ko so gasilci že v petek končali delo na pogorišču podjetja Hamex na Stari Vrhniki, kjer je v proizvodnih prostorih s pirotehniko nastala huda eksplozija, zaradi katere je en delavec umrl, dva pa sta se huje poškodovala in ju zdravijo v ljubljanskem UKC, so si kriminalisti še konec tedna ogledovali kraj eksplozije. Kot so sporočili s policije, so v soboto popoldne preiskavo požarišča zaključili, vendar »nadaljujejo zbiranje obvestil, analizo podatkov in ugotavljanje dodatnih okoliščin za razjasnitev vzroka nesreče«. Pravijo, da preiskava tako obsežnih in kompleksnih nesreč lahko traja dlje časa.

Omejitve gibanja na širšem območju podjetja Hamex ni več, tako kot tudi ni več požarne straže. Eksplozije in požar so se v petek okoli 11.30 razbesnele hipoma, eksplozija pa je bila tako silovita, da so nekateri prebivalci pomislili celo na potres. Gasilci so požar po približno dveh urah in pol pogasili ter pregledali okolico. Eksplozija je uničila dve stavbi in tovorni zabojnik, močno poškodovano pa je bilo tudi skladišče. Ker se podjetje Hamex ukvarja s pirotehničnimi izdelki in pri tem uporablja različne kemikalije, so morali gasilci ob začetku intervencije oceniti, kaj lahko gasijo z vodo, kje pa morajo uporabiti druga gasilna sredstva. Skladišče, kjer so bile spravljene surovine, med njimi smodnik, so gasili s prahom, porabili so ga okoli 200 kilogramov. Za gašenje preostalih prostorov so uporabili vodo.

Na območju še vedno nevarne snovi

Po izjavah strokovnjakov naj bi eksplodiral smodnik. »Glede na pretekle izkušnje pa smo aktivirali ekološki laboratorij z mobilno enoto in agencijo za okolje, ki bosta spremljala razmere in obveščala o morebitnih nevarnostih za občane,« je izjavil vrhniški župan Daniel Cukjati. Rezultati analize onesnaževal v zraku so pokazali, da se je koncentracija prašnih delcev po eksploziji povišala nad mejne vrednosti, a je že uro zatem na samem žarišču padla pod to mejo. Po prvih ugotovitvah pristojnih služb ni prišlo do onesnaženja okolice. »Zato smo ocenili, da je gibanje na območju občine Vrhnika varno. Glede na to, da je požar pogašen, ne pričakujemo, da bi dogodek predstavljal dodatno nevarnost, zato se lahko občani gibljejo zunaj svojih prostorov,« je povedal poveljnik civilne zaščite občine Vrhnika Peter Rodič. Kot je dodal, so se s predstavniki podjetja pogovarjali o sanaciji območja, kjer so še vedno lahko prisotne nevarne snovi, zato si na občini želijo, da bi dela stekla čim prej. »Območje je sicer ograjeno, objekti pa so preventivno izklopljeni iz električnega omrežja, da ne bi prišlo do kratkega stika. Območje 24 ur na dan varuje varnostna služba,« nam je še povedal Rodič. Kompleks Hamexa sicer na srečo stoji na samem, več kot 500 metrov zračne linije od najbližjega strnjenega naselja in okoli dva kilometra od središča Vrhnike.

Tako kot vzrok za eksplozijo za zdaj nejasna ostaja usoda dveh huje ranjenih delavcev – po naših informacijah sta to lastnik Hamexa Aleš Ham in njegov sin. Oba imata izredno hude opekline, saj je opečen večji del kože, težje poškodovani ima zaradi eksplozije še poškodbe trebuha in medenice. Kot so pojasnili v ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru, je njuno stanje kritično in zaradi hudih poškodb ostajata v umetni komi.