Da so predvsem (dragi) električni avtomobili večini nedosegljivi, čivkajo že vrabci na veji, kljub temu pa se njihova globalna prodaja povečuje. V letu 2022 je bil njihov delež med vsemi novo prodanimi avtomobili že 10-odstoten, do leta 2030 pa naj bi se povečal na 22-odstotnega. Tako so lani kupcem predali 7,8 milijona električnih vozil, kar je bilo 68 odstotkov kot leto poprej. Zato je na mestu razmislek, zakaj bi zmanjševali prodajno ceno, če pa se električni avtomobili odlično prodajajo in lastnikom zagotavljajo velik dobiček. No, Elon Musk, prvi mož priljubljene znamke Tesla, se je odločil za pogumno potezo, ki pa je z marketinškega vidika zadetek v polno. Svoje avtomobile je pocenil vse do 20 odstotkov. To si zlahka privošči, saj je lani podvojil dobiček glede na leto 2021, z vsakim prodanim štirikolesnikom pa je zaslužil 10 dolarskih tisočakov. Ko je pompozno objavil novico o nižjih cenah, so bili potrošniki navdušeni, saj so pričakovali, da se bo sprožil plaz. Toda tresla se je gora, rodila pa miš. O pocenitvah ostalih ni govora. Pa bi si jih zlahka privoščili. Mercedes na primer, ki bo zavoljo odličnih poslovnih rezultatov 93.000 zaposlenih v Nemčiji nagradil s 7300 evri. Tovrstne nagrade pa so njihova stalnica že od leta 1997, ko so uvedli nagrajevalno shemo.

Če se globalno gledano električni avtomobili dobro prodajajo, pa je dogajanje na slovenskih tleh bolj klavrno, kot je bila lani klavrna prodaja nasploh. 46.339 avtomobilov je kar 14,17 odstotka manj kot leto poprej, tako nizke prodaje pa Slovenija, odkar je samostojna, še ni imela. Še več, med deseterico najbolje prodajanih znamk sta le dve, Toyota in Opel, ki sta prodali več kot leto poprej, delež električnih avtov pa se je ustavil pri skromnih 4,95 odstotka, saj jih je kupilo le 2293 Slovencev. Kljub slabi prodaji naj bi največji trgovci neuradno (uradnih poslovnih številk še ni) zavoljo visokih prodajnih cen beležili izjemne dobičke, kar so na primer že potrdili pri Emil Frey Slovenija, ki je vse zaposlene (skupno jih je 520) nagradil z dvema tisočakoma neto bonusa, prav tako so jim zavoljo inflacije dvignili bruto plače za pet odstotkov. Zgled, ki bi mu lahko sledila številna slovenska podjetja, a kaj, ko se nekateri lastniki ne zavedajo, da k dobičku tvorno prispevajo prav zaposleni. Kljub temu so nižje cene v Sloveniji edina pot, da bo elektrifikacija na polno zaživela. Bo do njih prišlo? Pustimo se presenetiti...