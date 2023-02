Usnjen bikini v filmu Milijon let pred našim štetjem iz leta 1966 je sprožil slavo, ki se je v karieri igralke Raquel Welch nadaljevala vse do danes. Njeno hollywoodsko zgodbo so spletle tri močne niti: seksapilnost, šovbiznis in kanček komedije. Vloga v filmu Fantastično potovanje (igrala je Coro Peterson, članico medicinske ekipe) iz leta 1966 je njeno slavo dodatno okronala s platino. Mnogi so jo videli v seriji o Jamesu Bondu, producent Albert Broccoli si jo je želel za Thunderball. Raquel je bila takrat stara 26 let in od smrti Marilyn Monroe so minila že štiri leta. Hollywood je hlastal po novi boginji. In dobil jo je.

Kot kraljica narave

Feministična kritičarka Kamil Palja je ta status samo potrdila, ko je fotografijo Raquel Welch v bikiniju na plakatu označila za »neizbrisno podobo ženske, kraljice narave«. Morda bi se komu na prvi pogled zdelo, da je – banalno – sijaj njene zvezde ustvarila garderoba, kar je bilo na neki način celo res. A predvsem se je igralka predstavila s svojo karizmo in pogumom. Sto milijonov drugih deklet v podobnih oblačilnih kombinacijah ne bi doseglo tako izjemnega uspeha, kot ga je znala Raquel.

Welcheva je bila levinja, divja, strastna in nevarna. Poleg bikinija, ki je okronal njen status pin-up dekleta, je bila tu še kvačkana mini obleka, v kateri je leta 1967 vstopila v pariško sobo, da bi se tam poročila s svojim takratnim menedžerjem Patrickom Curtisom. Fotografi so jo oblegali. Slovesnost so morali prestavili za 15 minut, saj niti fotografi niti ljudje, ki so vodili slovesnost, niso želeli zapustiti prostora. Mnogi kritiko so mnenja, da mora slog imeti vsebino, ogenj. In vse to je Raquel Welch imela. Svilena pižama Pauline Trigere, srebrni sandali Julianelli v kombinaciji z velikimi uhani na Dunaju rojene oblikovalke Hettie Carnegie, ki je ustvarjala v dvajsetih in petdesetih letih prejšnjega stoletja – to so bile modne podobe, ki so bile leta 1967 ovekovečene tudi za Vogue, skupaj z nepozabnimi modnimi kombinacijami iz filma Bedazzled režiserja Stanleyja Donena in piscev ​Petra Cooka ter Dudleyja Moora.

Pri delu je uporabljala svoje telo

Kako velika je bila njena priljubljenost, morda najbolje ponazarja Playboyeva anketa z naslovom »Sto najbolj seksi žensk 20. stoletja«, ki je Welchevo uvrstila na tretje mesto za Marilyn Monroe in Jayne Mansfield. Brigitte Bardot je bila četrta, s čimer pa se ne bi strinjal znan francoski scenarist Roger Vadim.

Kmalu je kot igralka dobila priložnost, da pokaže še svoje komične sposobnosti. Za vlogo v filmu Trije mušketirjiRicharda Lesterja iz leta 1973 je prejela zlati globus. Zaupali so ji vlogo brezupno nerodne Francozinje iz 17. stoletja, razpete med dvema življenjema – življenjem žene in kraljičine krojačice. Nekaj golih prizorov je takrat v enem od intervjujev komentirala z besedami: »Vsekakor sem pri delu uporabljala svoje telo in spolno privlačnost, vendar vedno v določenih mejah. Nekatere stvari ohranim za zasebno življenje in niso naprodaj.« Tako je uspela skriti tisto, po čemer je hrepenel ves svet, in v tem je razlika med današnjimi samooklicanimi seks simboli v podobi vplivnic in nekdanjimi ikonami, ki so ohranile svoje dostojanstvo in ceno vse do danes.

Njeno življenje je bilo od vsega začetka zelo raznoliko in eklektično. Takrat uradno Jo Raquel Tejada se je rodila očetu Carlosu, bolivijskemu letalskemu inženirju, in mati Josephine, Američanki angleških korenin. Kombinacija ognja in elegance. Če ne bi zapustili Chicaga, se nikoli ne bi zgodila Južna Kalifornija. Pri sedmih letih so jo vpisali v šolo v San Diegu in ironično – v igralskem krožku je želela igrati dečka. V srednji šoli je pobrala vse možne lepotne nagrade. Zaradi svojega talenta je prejela štipendijo za gledališko umetnost in igrala v številnih lokalnih gledaliških produkcijah. Njen dolg življenjepis poleg teh projektov vključuje še igro v filmih Začaran in Hannie Caulder ter sodelovanje v oddaji The Cher Show, v kateri je z legendarno Cher zapela skladbo I'm a Woman. Delala je z velikimi imeni Hollywooda, kot so James Stewart, Frank Sinatra, John Huston in Burt Reynolds.

Štirikrat poročena

Tako kot Brigitte Bardot se je tudi ona pri 19 letih nekoliko uporniško poročila s svojo srednješolsko ljubeznijo Jamesom Welchom. Pet let kasneje sta sledili boleča ločitev in vrnitev v Los Angeles. Svojo srečo v ljubezni je nato poskusila še trikrat. Usodni da je dahnila Patricku Curtisu (poročena med letoma 1967 in 1972), Andréju Weinfeldu (poročena med letoma 1980 in 1990) ter Richardu Palmerju (poročena med letoma 1999 in 2004). Iz prvega zakona je imela tudi dva otroka, zdaj 63-letnega Damona in 61-letno Latanne.

Na koncu kariere je dobila vlogo v drami American Family in gostujočo vlogo v Seinfeldu. Raquel Welch ne bo ostala legenda, navdih in hrepenenje samo zaradi svojega videza. Njena pojava je rušila tudi kompleksne tabuje. Eden od njih je paranoja oziroma strah, da z življenjem postajamo manj vredni. »Ko gre življenje naprej, postaneš kot oseba bolj dragocen. Mnoge ženske so videti bolje. Tudi sama menim, da sem zdaj videti veliko bolje kot nekdaj,« je dejala pred leti.