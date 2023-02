Po svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju: rekordni proračun ne prinaša kolajn

Po predlanski Cortini d'Ampezzo slovenska alpska smučarska reprezentanca na svetovnem prvenstvu drugič zapored ni osvojila kolajne. Pred tem je osvajala odličja v Val d'Iseru leta 2009 in vsaki nadaljnji leti v Garmisch-Partenkirchnu, Schladmingu, Beaver Creeku, Sankt Moritzu in Areju. Slovenija je imela v Savojskih Alpah v Ilki Štuhec in Žanu Kranjcu močna aduta. Mariborčanka se je v jeseni športne poti glede na rezultatski padec zadnjih sezon presenetljivo znova vrnila v svetovni smukaški vrh, Vodičan pa je v veleslalomskem že več let. Oba sta bila pred prvenstvom v svojih disciplinah v skupnem seštevku med najboljšo trojico in se na tekmah svetovnega pokala pogosto uvrščala na zmagovalni oder, a v Meribelu in Courchevelu nista izpolnila pričakovanj. S šestimi mesti (Kranjec še v paralelnem veleslalomu) sicer nista razočarala, a takšne uvrstitve dvakratni svetovni prvakinji in olimpijskemu podprvaku ne pomenijo veliko. Nesrečna okoliščina je bila, da sta sezono zaradi poškodb izpustila močna slovenska aduta, kot sta Andreja Slokar in Boštjan Kline.