Že enajsto leto zapored bo kamniška mladina poskrbela, da bo mesec marec v Kamniku v znamenju dobrodelnosti. Letos bodo člani in simpatizerji Študentskega kluba Kamnik (ŠKK) združili moči z ustanovitelji Anine zvezdice in njeno lokalno izpostavo v Kamniku, s katerimi so poiskali pomoči potrebne iz lokalnega okolja. »Zbrana sredstva jim bomo predali preko inovativne platforme Truhoma, ki je znana po svoji transparentnosti, sledljivosti in učinkovitosti, saj preko nje donirana sredstva v celoti preidejo naprej v prave roke,« je Jurij Kenda predstavil projekt in dodal, da je Truhoma prva tovrstna platforma na svetu, ki povezuje donatorje in prejemnike pomoči na način, da prejeta finančna sredstva donatorja nameni bodisi za materialne pakete bodisi za plačilo položnic za elektriko, vodo, ogrevanje in podobne življenjsko potrebne stroške.

Čeprav so njihovi projekti namenjeni v prvi vrsti dijakom in študentom, se zavedajo pomembnosti povezovanja generacij. »Preko solidarnosti poskušamo pomagati skupnosti in prispevati k lepšemu jutri, najbolj intenzivno pa se to izrazi skozi naš sedaj že tradicionalen celomesečni dobrodelni projekt Dobrodelni marec,« je povedal Kenda.

Dobrodelni marec je torej celomesečni dobrodelni projekt, v sklopu katerega se odvijejo posamezni dogodki, s pomočjo katerih zbirajo sredstva za socialno šibke. »Sprejemamo donacije fizičnih in pravnih oseb ter dobrodelne prostovoljne – no, mi jim rečemo kar 'dobrovoljne' – prispevke udeležencev dogodkov. Poleg tega gredo v celoti za dobrodelne namene tudi vsi prihodki prijavnin ekip za turnir v odbojki in prodaje kart za koncert, ŠKK-jevci oziroma ekipa organizatorjev pa dela povsem prostovoljno,« je izpostavil Kenda.

Letos so pripravili več dogodkov. V nedeljo, 5. marca, bo v Športni dvorani Kamnik (Osnovna šola Frana Albrehta) potekal Turnir v odbojki. V soboto, 11. marca, vabijo sladokusce na Tržnico slaščic na kamniški tržnici. Sledi 48 ur pohodov na Sveti Primož, in sicer od 17. do 19. marca, od 16. do 16. ure, ko se bodo pohodniki nepretrgoma vzpenjali na enega izmed najbolj priljubljenih vrhov v širši okolici, za vsak podpis v knjigo na vrhu pa bo šlo 0,5 evra v dobrodelne namene. V nedeljo bodo organizirali tudi koncert.