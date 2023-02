ŠČ

Ko so prejšnjo soboto zvečer skupino Let 3 razglasili za zmagovalko na Dori, hrvaškem izboru predstavnika za Pesem Evrovizije, nihče ni mogel predvideti takšnega virusnega širjenja fenomena. Izjave, spletne povezave, prispevki, besedila intelektualcev, ki pojasnjujejo pomen pesmi in antropološko-sociološko raven vsega skupaj, so preplavili Balkan. Tako zelo, da so začeli somišljenike že malce živcirati. Nenad Marjanović - Fric, pisec in glasbenik, nekoč član kultnega benda KUD Idijoti, je na svojem profilu med drugim zapisal: »Hrvaški intelektualci kar tekmujejo med seboj v pojasnjevanju sporočila, oni pa so samo izvajali tisto, kar izvajajo že trideset let … Malce traktorjev, malce bombardiranja Srbije in Čačka, isti k...., kot da bi Maja Šuput nastopila v Uljaniku.« Za slabše informirane naj povem, da je Maja Šuput pevka hrvaške zabavne glasbe, ki ničemur ne služi. Ničemur ne služi tako, kot lahko samo slovenska zabavna glasba. Žanr se je razvil iz tako imenovanega zlatega obdobja šlagerjev. Malce mučno se je spominjati tega, ker je bila to prava mašinerija, ki je nastala po receptu nemškega trga in San Rema ter je pravzaprav proizvajala kulise. Malo je pesmi iz Jugoslavije, ki jim je Evrosong vdahnil novo življenje. Na pamet bi rekel: Lola Novaković in Ne pali svetlo u sumrak (1962), Zdravko Čolić in Gori vatra (1973), Pepel in kri in Dan ljubezni (1975), Danijel Popović in Džuli (1983), na koncu pa še Novi fosili in Ja sam za ples (1987). Slednji so za las izgubili proti Avstralcu z imenom stripovskega junaka, ki je tekmoval za Irsko, Johnnyja Logana. »Zgodovinsko krivico« so popravili dve leti pozneje, ko je zmagala zadrska skupina Riva, a to je bil že konec te države, katere talent za samodestrukcijo je bil večji celo od nadarjenosti za zabavo. Že takrat se je prekrojeval zemljevid Evrope in na njej Evrovizija ni več imela pomembnega mesta. V skladu s časom, saj je to vendarle bila in ostala (predvsem) televizijska stvar.