Žrtve so mladi Afganistanci, po prvih ugotovitvah pa naj bi se zadušili. V Bolgarijo so prišli iz Turčije in bili namenjeni v zahodno Evropo. 34 preživelih so prepeljali v bolnišnico v Sofiji. Kot je povedal Spas Spaskov, zdravnik v bolnišnici za nujne primere Pirogov v Sofiji, se nekateri med njimi zdravijo zaradi zastrupitve z ogljikovim oksidom, saj so vdihavali pline iz izpušnih cevi, ker njihovo skrivališče ni bilo dobro izolirano. »Dobivali so zelo malo kisika, poleg tega niso imeli vode, zato so močno dehidrirani. Več dni niso jedli,« je povedal za Televizijo Nova.

Policija je v povezavi s primerom v obalnem mestu Burgas in v Sofiji v petek aretirala štiri ljudi, v nedeljo pa je sporočila, da so prijeli še tri osumljence. Med aretiranimi je tudi domnevni vodja skupine. Pred tem je bil zaradi tihotapljenja ljudi obsojen na pogojno zaporno kazen pet mesecev. Bolgarska vlada je predlagala poostritev zakonov glede tihotapljenja ljudi, saj je večina tihotapcev kaznovana le z denarno kaznijo ali pogojno zaporno kaznijo.