Mlada smučarka se ni mogla ustaviti

Policisti te dni poročajo o več smučarskih nesrečah na naših smučiščih. V Kranjski Gori se je v petek opoldne deklica ponesrečila zato, ker se zaradi prevelike hitrosti ni mogla ustaviti in je zapeljala s smučišča na travnato brežino, kjer je padla in se hudo poškodovala. Na kraju sta ji pomoč ponudila reševalec na smučišču in nadzornik. V bolnišnico so jo odpeljali z vojaškim helikopterjem. Na Bledu pa je 54-letni smučar pri sestopanju s sedežnice grdo padel in se tako poškodoval, da so mu morali pomagati reševalci.