V nenavadnem trčenju z ultralahkim motornim letalom je 25. aprila 2020 življenje izgubil 34-letni jadralni padalec Danjel Kovšca. Krivdo za nesrečo je tožilstvo pripisalo pilotu letala, 55-letnemu Petru Žvabu iz Tomaja. Obtožilo ga je kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa, ki se je končalo s smrtjo, za kar je zagrožena kazen do osem let zapora in prepoved vožnje motornega vozila. Žvab je na predobravnavnem naroku krivdo zanikal.

Žvab je izkušen pilot, dovoljenje za letenje z ultralahkim motornim letalom je dobil leta 1997. Tudi Kovšco, ki je imel dovoljenje za upravljanje jadralnega padala od leta 2016, so kolegi opisali kot varnega in umirjenega pilota. Žvab je s sopotnikom, tudi pilotom, vzletel z ajdovskega letališča, Kovšca pa z vzletišča na Kovku. Tragedija se je zgodila med naseljema Budanje in Dolga Poljana. V obtožnici piše, da je Žvab z ultralahkim motornim letalom letel na nižji višini od predvidene, in sicer med 1000 in 1300 čevlji (med 300 in 400 metri). Čeprav naj bi se zavedal, da se je znašel na območju, kjer pogosto letijo jadralni padalci, in je bil zaposlen še s fotografiranjem objektov v coni letenja, ni pilotiral »s potrebno pazljivostjo, ki bi mu zagotavljala nadzor nad zračnim prometom in situacijo srečevanj«. In ni dal prednosti jadralnemu padalcu, ki se je spuščal pred njim in se mu čelno približeval.

»Kovšca je bil ob brezhibnih pogojih vidljivosti in drugih vremenskih razmerah zanj glede na neposredno bližino vzletne točke Kovk in pristajalnega mesta Log pri Vipavi pričakovana ovira, zaradi česar je ob 10.43 neposredno ob robu vasi Dolga Poljana na višini med 1000 in 1300 čevlji trčil vanj,« navaja tožilstvo. Pri tem je Kovšco odbilo v zgornji desni del kabine in koren desnega krila, med trkom pa mu je na jadralnem padalu tudi potrgalo vrvice, zaradi česar je skupaj s sedežem jadralnega padala prosto padel na travnik in tam obležal mrtev. Ultralahko letalo, težko 473 kilogramov in v lasti Aero kluba Josipa Križaja Ajdovščina, je s pomočjo padala zasilno pristalo. Sopotnik Andrej Trošt je bil hudo poškodovan, utrpel je zlom ledvenega vretenca.

V bok ali čelno?

Po uradnih ugotovitvah sta oba pilota v letalu izgubila nadzor in začela strmoglavljati, zaradi česar sta sprožila reševalno padalo. To se je odprlo, a zaradi majhne višine ni popolnoma ublažilo strmoglavljenja in plovilo se je na tleh prelomilo v predelu pilotske kabine. Padla sta okoli sto metrov stran od Kovšce, ki je bil takoj mrtev. Žvab si je zlomil stegnenico in golen. Dva tedna po nesreči je preiskovalec letalskih nesreč Toni Stojčevski priporočil, da je za varnost in zmanjšanje tveganja za tovrstne nesreče treba jasneje določiti pravila letenja jadralnih padalcev in pilotov nad ajdovskim letališčem. Slednje je poleg bovškega primer, kjer v zraku sobiva več dejavnosti, zato je tudi tveganje za morebitne nesreče in bližnja srečanja v zraku večje.

Žvabov zagovornik Simon Čehovin je pred dnevi na predobravnavnem naroku predlagal izvedenca medicinske stroke, in sicer v zvezi z mehanizmom nastanka poškodb pokojnega, obtoženega in Trošta. Povedal je tudi, da se mu zdi izvedensko mnenje strokovnjaka za letalsko stroko pomanjkljivo in da je treba ugotoviti tako imenovano časovno-potno analizo poleta jadralnega padalca in letala. Kot je dejal, je treba razčistiti, ali je glede na številne mrtve kote plovila pilot jadralnega padalca sploh lahko zaznal. Po njegovem mnenju je obtoženi že ob trku s padalcem utrpel poškodbe desne noge, kar, kot je dejal, dokazuje, da je padalec zadel v desni del letala in torej ni šlo za čelno trčenje.

