Druga predpostavka je bila, da se Kremelj racionalno ne bo odločil za tako obsežno invazijo, ker v ozadju ni jasnih ciljev in ker Rusija za tako obsežno invazijo nima ustreznih sredstev, ekonomskih, vojaških, človeških itd. Izkazalo se je, da sta bili ti predpostavki napačni. Po enem letu se je potrdilo, da gre za popolnoma iracionalno odločitev. Na to kaže tudi absurdnost argumentacije Ruske federacije, ki se spreminja iz meseca v mesec. Je zelo nekonsistentna in se prilagaja notranji javnosti. Prvi dan invazije sem tudi sam napisal, da je Putin začel vojno, v kateri ne more zmagati. Danes vidimo, da to kar drži. Po moji oceni Rusija v enem letu ni dosegla niti enega od strateških ciljev, kakršnikoli so že bili in so se spreminjali v zadnjih dvanajstih mesecih. x Sobotna priloga Dela