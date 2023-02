Meni, slovenskemu državljanu in naročniku ter plačniku RTV programov, je omogočeno, da celo 28 dni po že končani seji napeto spremljam vprašanja poslank in poslancev ministricam in ministrom. Zajamem sapo in se resno vprašam: koga za vraga v vesoljni Sloveniji ta vsebina še zanima, komu je ta posnetek sploh namenjen? In kot nalašč te dni prebiram samohvalo v. d. direktorja RTV Slovenija, kako racionalno zavod posluje, celo s pozitivno ničlo. Sam v. d.-ju direktorja RTV Slovenija za začetek resne racionalizacije programa RTV Slovenija predlagam popolno ukinitev 3. programa ter bistveno skrajšanje 2. programa, saj je, razen prenosa športnih prireditev, velika večina oddaj na 2. programu ena sama ponovitev. Prepričan sem, da bi bila potem tudi mesečna naročnina 10,00 evrov namesto sedanjih 12,75 čisto dovolj za normalno poslovanje zavoda.

Matjaž Burger, Šenčur