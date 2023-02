Berlinski filmski festival: kriza moškosti

Berlinale se po okrnjeni ediciji lanskega leta spet vrača v svoj festivalski element predkoronske realnosti. A filmi glavnega tekmovalnega programa so se kljub močnim igralskim zasedbam, ki so poskrbele za odmevnost rdeče preproge, zaenkrat izkazali za vsebinsko mlačne poskuse aktualizacije sodobnih politik spolov, krize moškosti in banalnosti vojne.