Ko tekme Maribora začenja Martin Milec, so točke zagotovljene. Štajerci v tej sezoni namreč niso izgubili niti ene tekme, ki jo je začel njihov kapetan. Nič neporaženosti so tako podaljšali na 11 tekem, a tokratna zmaga proti Olimpiji je štela še veliko več. Ne samo zato, ker si jo je v Ljudskem vrtu v živo ogledalo 9611 ljubiteljev nogometa, temveč predvsem, ker so po zmagi z 2:0 dobili potrditev, da boj za naslov državnega prvaka še ni odločen, pa čeprav večna tekmeca še vedno loči velikih 12 točk. Toda serija bojevnikov Damirja Krznarja je izjemna, saj so zmagali še sedmič zapored, ker niso prejeli gola, pa jih bo moral strateg v skladu z dogovorom povabiti na večerjo.

Tri točke so bile nuja, če so aktualni prvaki še hoteli ohraniti možnosti, da naslov prvaka ostane v Ljudskem vrtu. Da bi to znal biti njihov dan, pa se je začelo kazati v 22. minuti. Akcijo, ki se je začela v kazenskem prostoru Maribora, je namreč po štirih podajah, med katerimi je bila zadnja Ivana Brnića za čisto desetko, do strela prišel Žan Vipotnik. V sezoni izjemni Matevž Vidovšek je prvi strel ubranil, a se je žoga odbila do Vipotnika, ki pa v drugo priložnosti ni zapravil in je tako zabil še 12. gol v sezoni, Vidovšek pa je prejel komajda tretjega. Maribor je postajal vse podjetnejši, po podajah Brnića s peto in Gregorja Sikoška pa je z bližine neubranljivo zadel še Marko Božič. »Slabše je nemogoče igrati,« je ob polčasu dejal Svit Sešlar. In res, Ljubljančani so iz garderobe prišli odločeni, da tekmo obrnejo sebi v prid. V 49. minuti je tako po prostem strelu žoga v roko zadela Josipa Iličića, sodnik David Šmajc pa je nekdanjemu reprezentantu pokazal še drugi rumeni karton in ga poslal v slačilnico. Ker se je vse zgodilo v kazenskem prostoru, pa je dosodil tudi enajstmetrovko. Izvedel jo je Mario Kvesić, a Ažbe Jug je prečital njegovo namero in jo bravorozno ubranil. Ljubljančani so bili ob igralcu več podjetnejši natanko 13 minut, ko je veliko neumnost storil Aljaž Krefl in naredil prekršek za drugi rumeni in posledično rdeči karton. To je bil hkrati trenutek, ko je bilo jasno, da bodo vijolični slavili pomembno zmago, ki je vse prej kot samoumevna. Na zadnjih 12 derbijih so namreč zmagali le enkrat, in sicer aprila lani. Za nekaj razburjenja je sicer poskrbel Aldair Djalo, ki je v 80. minuti Milca v kazenskem prostoru zadel v roko, po preverjanju videoposnetka pa je sodnik namesto enajstmetrovke dosodil prepovedani položaj.

»Zelo smo razočarani. Bili so boljši tekmec, izkoristili so svoje priložnosti, mi jih nismo. Nogomet je pač takšen, enkrat ti da, spet drugič vzame. Toda naša prednost na lestvici je še vedno velika, že v sredo pa nas čaka nova tekma, kar je dobro, ker o porazu ne bomo dolgo razmišljali in se bomo hitro osredotočili na naslednjega tekmeca. Če bomo nadaljevali z igrami, kot smo jih kazali doslej, bomo prvaki, seveda pa moramo dobiti tudi vse tako imenovane manjše tekme. Naslednja bo že proti Gorici,« je bil realen kapetan Olimpije Timi Max Elšnik. Precej boljše volje je bil kapetan Maribora Martin Milec, ki so ga navijači nagradili z nazivom Vijolični bojevnik za najbolj srčnega nogometaša v moštvu: »Čudovita nedelja in izjemno vzdušje. Bili smo boljši in smo tekmo ves čas nadzorovali. V četrtek nas čaka nova tekma, boj za prvaka pa še ni odločen. Fantje smo se tudi v slačilnici začutili med sabo, kar je tudi trenerjeva zasluga, zato upam, da bo še dolgo z nami. Seveda moramo nadaljevati z zmagami, drugače Olimpije ne bo moč prehiteti.« Za Maribor, ki je sedaj drugi na lestvici (v 16. krogu so bili šele šesti), je bila to 12. zmaga v sezoni, za prvouvrščeno Olimpijo pa je bil to komajda tretji poraz.