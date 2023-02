Pogačar je v povsem razredčeni skupini najboljših varno pripeljal do cilja in se veselil skupne zmage ob svojem prvem nastopu na dirki po Andaluziji.

Drugi je v skupnem seštevku končal domačin Mikel Landa (+1:23), tretji pa Kolumbijec Santiago Buitrago (oba Bahrain-Victorious) z zaostankom 1:28 minute.

Skupaj ima 24-letni Pogačar v karieri zdaj že 51 zmag, s čimer med rojaki na najvišji ravni zaostaja le za Primožem Rogličem (65).

V tej sezoni je 24-letnik s Klanca pri Komendi prvi ciljno črto prečkal štirikrat, trikrat na pravkar končani dirki v prvi, drugi in četrti etapi, v ponedeljek pa je slavil še med oljčnimi nasadi preizkušnje Jaen Paraiso Interior.

To je bila že enajsta zmaga na večdnevnih dirkah za prvega kolesarja lestvice Mednarodne kolesarske zveze, prva po dirki po Sloveniji v lanski sezoni.

V zadnji, morda celo najlažji etapi na 69. Ruta del Sol oz. "sončni poti" je od začetka bežala sedmerica ubežnikov, ki pa si niso privozili več kot tri minute in pol naskoka.

Za etapno zmago se je nato pomerila malce razredčena glavnina okoli 70 kolesarjev, močan ritem pa je za svojega moštvenega kolega, Italijana Alessandra Covija, narekoval predvsem Pogačar, ki je iz boja za etapno zmago izločil številne kolesarje.

Toda njegovemu kolegu ni uspelo zaokrožiti popolne dirke po andaluzijskih cestah, potem ko je tudi tretjo etapo dobil član emiratov Tim Wellens iz Belgije. Covija je namreč v zaključku ugnal Fraile za osmo zmago v karieri. Tretji je ciljno črto prečkal še en Italijan Andrea Pasqualon (Bahrain-Victorious), za katerega je ritem narekoval Matej Mohorič.

Preostali Slovenec na dirki Domen Novak (UAE Team Emirates) je poleg Mohoriča skozi celotno dirko v večino opravljal vlogo pomočnika. Najvišje je Mohorič posegel v četrti etapi, ko je bil 15., Domen Novak pa nikoli ni bil med najboljšimi.

Za Pogačarja se bo sezona nadaljevala čez dva tedna, ko bo branil lansko zmago na preizkušnji Strade Bianche po toskanskih makadamskih cestah.

Po spremenjenem programu nato sledi njegov prvenec na prestižni večdnevni dirki Pariz-Nica med 5. in 12. marcem. Pred tem je imel v istem tednu v načrtu nastop na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, ki jo je dobil v letih 2021 in 2022.