Cisar je prišel do najvišje uvrstitve v članski karieri. S tem je izboljšal 19. mesto z individualne preizkušnje sredi tedna. V svetovnem pokalu ni bil nikoli višje od 24. mesta.

Ljubljančan je na prvem strelskem postanku pokril vse tarče, v drugo pa je moral enkrat v kazenski krog. Prvo streljanje stoje je bilo za 22-letnega Ljubljančana uspešno, drugo prav tako, posledično se je v zadnji krog podal s 16. mesta. Do konca je v teku izgubil eno mesto.

Na vrhu so norveško prevlado tokrat prekinili Švedi, ki so prišli do dvojne zmage. Medtem ko so nekateri tekmeci bolje streljali, je mlajši od bratov Boe že na obeh strelskih postankih leže zgrešil po enkrat, nato pa v teku vselej do naslednjega strelskega nastopa pokril razliko do tekmecev.

Petkratni svetovni prvak iz Oberhofa je nato v tretji seriji zadel vseh pet strelov stoje, se pomaknil na prvo mesto, v drugo pa je v troboju z obema Švedoma kot edini zgrešil eno tarčo in v zadnji krog krenil s tretjega mesta. V teku nato ni več pridobival in v cilju za zmagovalcem zaostal 38,8 sekunde.

Boe je po Francozu Raphaelu Poireeju postal drugi biatlonec s kolajnami v vseh disciplinah na SP. Francozu je to uspelo leta 2004, ko je osvojil pet kolajn, od tega tri zlate, 29-letni Boe pa je v Oberhofu osvojil sedem kolajn, od tega pet zlatih ter po srebro in bron.

Za Samuelssona, ki je brez strelske napake slavil s prednostjo 9,6 sekunde, je to četrta kolajna na letošnjem SP, od tega prva zlata. Pred tem je bil trikrat bronast. Ponsiluoma pa je drugič stal na odru za zmagovalce, tretji je bil z moško štafeto. Danes je na strelišču zgrešil dvakrat.

Ob 15.15 bo na sporedu še ženska tekma s skupinskim startom na 12,5 km. Od Slovenk bo nastopila Polona Klemenčič.