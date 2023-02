»Ob 00:22 je izraelski sovražnik izvedel zračni napad iz smeri okupirane Golanske planote, ki je ciljal na več območij v Damasku in okolici, vključno s stanovanjskimi soseskami,« je v sporočilu za javnost zapisalo sirsko obrambno ministrstvo.

V napadu je bilo med drugim uničeno poslopje v soseski v Damasku, kjer imajo po navedbah AFP prostore sirske varnostne sile, pa tudi obveščevalne službe.

Kot so sporočili iz Sirskega observatorija za človekove pravice, so »bili cilj izraelskih izstrelkov iranske milice in libanonski Hezbolah«.

Med vojno v Siriji, ki traja že več kot deset let, so izraelske sile izvedle že več sto napadov na tarče v Siriji, a le redko so njihova tarča stanovanjske soseske sirske prestolnice, dodaja AFP.