Kralji so tako na lestvici zahodne konference napredovali na tretje mesto in imajo točko več od Seattle Kraken, ki so ponoči s 4:2 ugnali Detroit Red Wings. Kings so zbrali 71 točk, vodilni na zahodu Vegas Golden Knights in Dallas Stars pa 72.

Vegas je s 5:4 premagal Tampa Bay Lightning, Dallas pa je presenetljivo z 1:4 izgubil proti Columbus Blue Jackets.

Hokejisti Los Angelesa so se vloge favorita resno lotili v prvi tretjini, ko so po izenačenju Arizone prek Josha Browna dosegli štiri gole v manj kot petih minutah.

Prvega na tekmi je sicer zabil Kevin Fiala, nato pa so bili uspešni še Kopitar, Blake Lizotte, Matt Roy (podaja Kopitar) in še drugič na tekmi Fiala za vodstvo po prvi tretjini s 5:1.

Po vratarski menjavi kojotov, Karela Vejmelko je nadomestil Connor Ingram, pa se je pri kraljih ustavilo. Clayton Keller je ob koncu druge in na začetku zadnje tretjine znižal na 5:3, v osmi minuti pa sta Travis Boyd in Christian Fischer utišala Crypto.com areno in izenačila na 5:5.

Varovanci Todda McLellana so se nato le zbrali, strnili vrste, dvoboj pa dobili po kazenskih strelih. Uspešna sta bila Gabriel Vilardi in Adrian Kempe.

Na preostalih tekmah je največ zanimanja požela tista med Carolina Hurricanes in Washington Capitals kot del stadionske serije. Dvoboj si je na stadionu Carter-Finley ogledalo 56.961 gledalcev, ki so videli zmago domače ekipe s 4:1.

Martin Nečas je dosegel gol in vpisal še dve podaji, Frederik Andersen pa je zbral 24 obramb za 12. zmago na zadnjih 14 tekmah za orkane. Washington, ki je igral brez Aleksandra Ovečkina, je izgubil sploh prvo tekmo na prostem, prejšnje tri je dobil. Skupno je bila to 37. tekma na prostem v ligi NHL, 13. v stadionski seriji.

Vodilna ekipa Boston Bruins je na domačem ledu zanesljivo ugnala New York Islanders s 6:2. Po poškodbi se je z golom in podajo vrnil Jake DeBrusk, dva gola je dosegel Trent Frederic.

Boston ima na lestvici 89 točk, sedem več od Caroline, sledijo pa hokejisti New Jersey Devils s 77. Ti so po zaslugi dveh golov in dveh podaj Nica Hischierja premagali Pittsburgh Penguins s 5:2.

Četrta ekipa vzhoda Toronto Maple Leafs (76 točk) je s 5:1 premagala Montreal Canadiens. Dva gola je dosegel Michael Bunting, prvo točko pa je za javorove liste vpisal tudi novi hokejist Ryan O'Reilly, ki je pred menjavo igral za St. Louis Blues.

Največ golov je ponoči doseglo moštvo Nashville Predators. Na domačem ledu je s 7:3 ugnalo Florido Panthers. Branilca Roman Josi in Ryan McDonagh sta prispevala po tri točke.

Prvaki Colorado Avalanche so s 4:1 opravili s St. Louis Blues, Vancouver Canucks so z dvema goloma in tremi podajami Eliasa Petterssona s 6:2 slavili proti Philadelphia Flyers, dvoboj med San Jose Sharks in Buffalo Sabres pa so dobili slednji s 4:2.

Niz sedmih zmag zapovrstjo New York Rangers pa je prekinilo moštvo Calgary Flames. V podaljšku je za 3:2 na veselje domačih zadel Mikael Backlund.