V skupnem seštevku pa ima pred zadnjo etapo minuto in 14 sekund prednosti pred Špancem Mikaelom Lando.

»Za nami je res težek dan. Od začetka do konca so nas napadali, bilo je težko vse nadzorovati. Mi smo imeli tudi smolo z zgodnjim padcem Rafala Majke. A fantje so opravili neverjetno delo in res smo lahko veseli zmage. Moji pomočniki so fantastični, a vsi skupaj postajamo utrujeni. Jutri je še ena težka etapa, tekmeci se zagotovo ne bodo predali, spet nas bodo napadali. Skupna zmaga je sicer blizu, a moramo ostati zbrani,« je po zmagi v 164,6 kilometra dolgi etapi od Olvere do Iznajara dejal Pogačar.