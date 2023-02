Za Aston Villo sta gola dosegla Ollie Watkins in Philippe Coutinho, za Arsenal pa so se poleg nesrečnega Martineza med strelce vpisali Bukayo Saka, Oleksandr Zinčenko in Gabriel Martinelli. Slednji je gol dosegel v prazno mrežo po protinapadu v osmi minuti sodnikovega dodatka, ker se je Martinez pridružil soigralcem na drugi strani igrišča ob izvajanju kota in poskusu ponovnoega izenačenja.

City pustil točki v Nottinghamu

Zadnje minute so bile za Arsenal srečne tudi na tekmi njihovih tekmecev. City je namreč v Nottinghamu z golom Bernarda Silve vodil od 41. pa do 84. minute, ko je v polno zadel rezervist Chris Wood. Pred tem so imeli gosti številne priložnosti, da si zagotovijo večjo prednost, za neučinkovitost pa bili kaznovani.

Nov neuspeh so zabeležili igralci Chelseaja, ki so doma po golu Jamesa Ward-Prowsa z 0:1 izgubili proti zadnjeuvrščenemu Southamptonu. A slednji si bistveno ni popravil svojega položaja na lestvici, saj sta zmagali tudi ekipi, za katerima je najmanj zaostajal. Bournemouth je z 1:0 ugnal Wolverhampton, Everton pa z enakim izidom Leeds, ki je po novem na predzadnjem mestu.

Na obračunu za šesto mesto je bil Fulham v gosteh z 1:0 boljši od Brightona, slednjega bi na lestvici prehitel tudi Brentford, a je pred svojimi navijači zgolj remiziral s Crystal Palaceom. Je pa s tem lahko zadovoljen, saj je izenačil v šesti minuti sodnikovega dodatka.