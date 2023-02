V raziskavo je bilo vključenih več 100 novosti v vseh kategorijah široke potrošnje, ki so jih proizvajalci ali distributerji na slovenskem tržišču uvedli v zadnjih dveh letih. Laskavi naziv Izbran produkt leta prejmejo le izdelki in storitve, ki so v svojih kategorijah navdušili kupce in premagali konkurenco.

Izraz potrditve, naklonjenosti kupcev in njihove nakupne namere

Prav inovacije, novosti, stalno prilagajanje in izpopolnjevanje potreb in želja kupcev so ključni vir rasti in uspeha proizvajalcev in produktov samih. Organizatorji izbora so poudarili, da je kupec še vedno kralj, njegova izbira in nakup pa sta tisto, za kar si prizadevajo vsi proizvajalci in trgovci. Izbran produkt leta je najboljše, kar lahko novost ali inovacija pridobi. Novi slogan, ki so ga organizatorji predstavili v četrtek je »Izbran produkt leta, najboljše za inovacije« (Voted Product of the Year – The Best Innovation Can Get), kar še podrobno ponazarja dejansko veljavnost najbolj prepoznavnega pečata za novosti široke potrošnje na svetu. Izbor Izbran produkt leta – Product of the Year Award je največja raziskava novosti izdelkov in storitev široke potrošnje v svetu in zajema več kot pet milijard potrošnikov.

Zahtevnost potrošnikov se vsako leto zvišuje

Tudi letošnja edicija je postregla z zanimivim izborom slovenskih kupcev, ki so v 24 kategorijah izbrali Izbrane produkte leta za leto 2023. Letošnji izbor je bil pester tudi z vidika zahtevnosti potrošnikov, ki se vsako leto zvišuje. Pričakovanja kupcev so vse večja, proizvajalci pa jim morajo slediti. Na enake vzorce kupcev kažejo tudi trendi po svetu

V raziskavi, ki jo neodvisno, v večini 47-ih držav sveta, kjer poteka izbor za Product of the Year, opravlja največje globalno raziskovalno podjetje NielsenIQ je sodelovalo več kot 1.400 slovenskih kupcev. Panel vzorca kupcev pa je reprezentativen za splošno prebivalstvo Slovenije glede na strost, spol in regije.

Prvič testirane izdelke ocenjevali preko aplikacije treetz

Letošnjo edicijo zaznamuje tudi predstavitev nove aplikacije za testiranje treetz*, ki uspešno deluje že v Franciji, Belgiji in na Nizozemskem. Od zdaj lahko tudi v Sloveniji kupci testirajo izdelke in podajo svoje mnenje in ne samo v sklopu raziskave za Izbran produkt leta ampak kadarkoli. Aplikacija treetz pa tudi omogoča, da lahko proizvajalci premierno pridobijo neposreden odziv kupcev na svoje izdelke.

*Kupci, ki so navdušeni nad novostmi, lahko zdaj brezplačno preizkusijo produkte, ki jih zanimajo, po oddaji mnenja pa jim je celo povrnjena kupnina.

IZBRANI PRODUKTI LETA 2023 v posamičnih kategorijah: Vileda ULTRAFRESH gobice in krpe Jar Platinum Plus kapsule za strojno pomivanje posode Potovalni set za ustno higieno CURAPROX Manner Snack Minis Purina ONE hrana za mačke DANA Vitamin SUNNY LUBE intimni gel s probiotičnim delovanjem iz Tosame Geli za prhanje Ilirija 1908 Nova linija vložnin Droga S-BIKES linija zložljivih električnih koles MOL EVO Plus premium goriva EGO jogurt s proteini Ljubljanskih Mlekarn Union premium linija piva Lestve Alpos Alu ARIEL kapsule za pranje perila Rastlinski napitki Plana Plus Pomurskih Mlekarn Sym JET linija skuterjev MOL Fresh Corner Hot Dog Otroške zobne ščetke CURAPROX CS Kids to.to biorazgradljive soft krpice in vlažni robčki z 99 % vode