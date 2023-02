»V napadu je bilo skupno ubitih 61 civilistov in sedem vojakov,« je povedal vodja Sirskega observatorija za človekove pravice Rami Abdel Rahman. Po njegovih navedbah so napadalci iz vrst IS na motorjih streljali na ljudi, ki so v kraju Al Zohna vzhodno od mesta Homs iskali tartufe. Vsem napadalcem je po napadu uspelo pobegniti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

IS še ni prevzela odgovornosti za napad.

Pred dnevi so skrajneži IS na tem območju že ugrabili okoli 75 ljudi in jih 16 ubili. Več deset jih je še vedno pogrešanih, poroča dpa.

Al Zohna sicer leži v osrednji provinci Homs in je leta 2015 postala strateško pomembna utrdba Islamske države, preden so jo vladne sile dve leti pozneje od tam pregnale. IS je nekaj časa obvladovala obsežna območja v Siriji in sosednjem Iraku. Zatem je vojaško oslabela, še vedno pa obstajajo aktivne teroristične celice v obeh državah, ki izvajajo napade.