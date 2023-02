Prva serija je v spremenljivih vetrovnih razmerah potekala izjemno počasi, tik pred nastopom najboljše Slovenke v svetovnem pokalu Klinec pa je žirija tekmo prekinila za dlje časa. Slovenka je sprva ob zaletišču čakala približno 20 minut, nato je končno dobila dovoljenje, da si lahko sleče dres in odpne smuči, preden je spet morala na »rampo«.

Kljub temu je pokazala soliden nastop in tako kot na petkovi tekmi končala na petem mestu. Poleg Klinec so do točk prišle še štiri Slovenke. Vnovič je v "top 10" končala mladinska svetovna podprvakinja Nika Prevc (89,5 točke), ki je bila sedma.

Maja Vtič (83,4) je zasedla 12. mesto, komaj 15-letna Ajda Košnjek (70) je z 20. mestom tretjič v karieri osvojila točke svetovnega pokala, Katra Komar (69,6) pa je bila 21.

Brez točk je v slovenski vrsti ostala le Tinkara Komar (47,4) na 36. mestu.

Smučarske skakalke se bodo po današnji tekmi preselile v Slovenijo, kjer jih prihodnja dva tedna čaka svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah v Planici.