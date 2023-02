Na posnetkih, ki jih je danes predvajala turška državna televizija TRT, je videti reševalce, kako na nosilih v reševalno vozilo nesejo moškega in žensko, nedaleč stran pa zdravniki oskrbujejo otroka. Pod ruševinami so bili ujeti 296 ur. Televizija NTV je kasneje poročala, da so vse tri prepeljali v bolnišnico, a je eden od njih podlegel poškodbam. Podrobnosti ob tem niso navedli.

V potresu z magnitudo 7,8, ki je 6. februarja stresel jugovzhod Turčije in severozahod Sirije, je po zadnjih podatkih umrlo več kot 45.000 ljudi, od tega skoraj 40.000 v Turčiji in najmanj 5900 v Siriji. Več deset tisoč ljudi je bilo v potresu ranjenih, več tisoč jih pogrešajo, na milijone pa jih je ostalo brez strehe nad glavo.

Pristojne turške oblasti so v petek sporočile, da okoli 40.000 reševalcev na jugovzhodu Turčije še vedno išče morebitne preživele. Možnosti za preživetje so sicer iz ure v uro manjše, a reševalci v ruševinah kljub zelo nizkim temperaturam občasno še vedno najdejo posamezne preživele. V petek so tako iz ruševin rešili štiri ljudi. Ljudje sicer lahko brez vode običajno preživijo približno 72 ur.