»Kljub hudim izgubam in krvavim spopadom je vas Paraskovijivka v celoti pod nadzorom Wagnerjevih enot,« je dejal Prigožin. Ruske sile so tako korak bližje zavzetju mesta Bahmut, ki je že več mesecev v središču hudih spopadov v skoraj letu dni trajajoči ruski ofenzivi v Ukrajini.

Samooklicane proruske oblasti na območju trdijo, da je ruska vojska prekinila tri od štirih dobavnih poti v mesto. Vseeno pa je Prigožin nedavno priznal, da bo Rusija morda potrebovala še dva meseca za zavzetje Bahmuta. Za to je okrivil predvsem počasno birokracijo ruskega vodstva.

Zavzetje Bahmuta bi Moskvi omogočilo nadaljnjo napredovanje do večjih mest v regiji, kot sta Kramatorsk in Slovjansk. Napredovanje ruskih sil pa po mnenju tiskovnega predstavnika ameriškega Sveta za nacionalno varnost Johna Kirbyja ne bi bilo lahko, poroča BBC. Samo v okolici Bahmuta spopadi divjajo že več mesecev in so za ruske sile imele visoko ceno, ki na dolgi rok ni vzdržna, je opozoril.

Podvomil je tudi v vojaški pomen mesta Bahmut. »Možno je, da bodo ruske sile na koncu v Bahmutu uspešne, vendar se bo izkazalo, da mesto nima pravega strateškega pomen,« je dodal.

Po njegovih ocenah je bilo od začetka ruske invazije na Ukrajino ubitih ali ranjenih več kot 30.000 plačancev skupine Wagner. Britanski obveščevalci medtem ocenjujejo, da je v invaziji umrlo med 40.000 in 60.000 ruskih vojakov in plačancev. Skupno število mrtvih in ranjenih na ruski strani pa naj bi bilo med 175.000 in 200.000.

Tako ZDA kot Velika Britanija kot posledico visokega števila žrtev navajajo neizkušenost mobiliziranih vojakov tako v ruski vojski kot v skupini Wagner, ki je sicer šele v začetku februarja prenehala novačiti svoje borce v ruskih zaporih.