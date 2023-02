Kopitar pri tretji zmagi v nizu za LA dosegel gol in podajo

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so v pretekli noči zabeležili novo visoko zmago. Tokrat so v gosteh s 6:3 premagali Anaheim Ducks. Kopitar je pri tem dosegel gol in podajo.