Košarkarji Cedevite Olimpije so dvaindvajsetič postali zmagovalci pokala Spar. V finalu zaključnega turnirja v Mariboru so premagali Helios Suns z 81:70. Najkoristnejši igralec (MVP) zaključnega turnirja je bil Alen Omić.

Ljubljančani so osvojili drugo lovoriko v tej sezoni po slovenskem superpokalu, hkrati pa so ubranili lanski naslov.

Tako septembra v superpokalu kot lani na Kodeljevem so bili boljši od Domžalčanov, ki po šestem nastopu v finalu pokala ostajajo pri enem naslovu iz leta 2007. V vseh petih finalih so morali priznati premoč Olimpiji.

Za Olimpijo je to 54. naslov v petih različnih tekmovanjih od leta 1991. Največ imajo prav pokalnih naslovov, devetnajstkrat so bili državni prvaki, 11-krat zmagovalci superpokala, v klubskih vitrinah pa imajo tudi lovoriki za prvaka evropskega pokala (1994) in lige Aba (2002).

Za Helios Suns je bil to šele peti poraz v sezoni v vseh tekmovanjih. Tri tekme so izgubili v ligi Nova KBM (15-3), en poraz so doživeli v slovenskem superpokalu in pokalu, v ligi Aba 2 (10-0) pa še ne poznajo poraza.

Cedevita Olimpija je podobno kot v polfinalu proti GGD Šenčurju tudi v finalu potrebovala kar precej časa, da je strla odpor tekmeca. Čeprav je vodila večji del tekme, je do prve dvomestne prednosti prišla šele pet minut pred koncem (67:57).

V zaključku dvoboja je zadržala prednost, saj je imela precej širši in bolj kakovosten igralski kader, tako da se je pred 1200 gledalci v Lukni zasluženo veselila naslova.

Najboljša strelca pri zmagovalcih sta bila Yogi Ferrell z 18 točkami in Zoran Dragić, ki jih je zbral 15. Alen Omić je ob 16 skokih dosegel osem točk. V vrstah Helios Suns je izstopal Blaž Mahkovic z 22 točkami.

Helios Suns je Maribor vendarle zapustil z enim pokalom. Igralci iz Domžal do 14 let so četrtič postali zmagovalci mini pokala Spar. V finalu so premagali Janče iz Ljubljane s 93:74. V tekmi za 3. mesto je bil Slovan boljši od Leone Ajdovščine.

V najboljšo peterko zaključnega turnirja mini pokala Spar so bili izbrani Filip Pišot (Leone Ajdovščina), Vasja Hribar (Slovan), Maks Anderlič (Janče Ljubljana) ter Martin Tršan in Bine Pregel (oba Helios Suns), nagrado za najbolj borbenega igralca pa je prejel Jaka Sok (Helios Suns).