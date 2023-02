Monografija za zaključek Plečnikovega leta

Zelo redko se zgodi, da stavba dobi samostojno monografijo. A vendarle je nedavno izšlo delo z naslovom Narodna univerzitetna knjižnica (NUK) avtorja prof. dr. Damjana Prelovška, izjemnega poznavalca opusa arhitekta in snovalca knjižnice Jožeta Plečnika. Prvič na enem mestu so zbrani vsi arhitektovi načrti in skice za NUK.