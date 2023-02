#kritika Oddaljeno od življenja

Marionetno voden nagačen zajec je dvignil precej prahu na zadnji Prešernovi proslavi, ker je predstavljal živ in dinamičen odnos z resničnostjo, kar je ljudi zmotilo, zato niso razumeli metafore o naši superiornosti nad naravo oziroma odtujenosti od nje. Razstava v Švicariji sicer obljublja podobno, na eni strani intimno povezavo z naravo in na drugi osebni aktivizem, kar v majhnem katalogu zapišeta kustosa razstave Yasmin Martin Vodopivec in Dušan Dovč. Toda umetnost, ki jo vidimo na razstavi, večinoma ne kaže dinamičnega odnosa z resničnostjo, našim načinom življenja in pogledom na naravo.