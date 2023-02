Željko Joksimović od RTS dobil milijon in pol evrov za produkcijo serije

Srbska nacionalna televizija RTS se spopada z afero, povezano s porabo sredstev za neznane oddaje in oddaje, ki nastajajo v zunanji produkciji in so nekajkrat dražje od vsebin, ki jih ustvarja RTS sama. Poleg tega, da nihče na primer ni našel dnevne magazinske oddaje, ki ji je RTS v enem letu namenila nekaj sto tisoč evrov, in da ena sama oddaja v zunanji produkciji lahko stane nekaj desetkrat več od več lastnih oddaj nacionalke skupaj, se javnost zdaj sprašuje tudi, koliko so pri tem zaslužili nekateri posamezniki, med njimi srbski pevec in lastnik podjetja Minakord Željko Joksimović. Minakord namreč producira serijo Otroci Kozare, ki je najprej nastala kot film. Srbski filmski center je za realizacijo filma namenil 256.000 evrov, RTS pa je Joksimoviću za snemanje serije podarila šestkrat več denarja, kar 1,56 milijona evrov, piše spletni portal Nova.rs.