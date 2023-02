Wilsonova, ki je v srečnem razmerju z modno oblikovalko in oblikovalko nakita Ramono Agruma, je v intervjuju dejala: »To je prva aplikacija za zmenke, kjer se vam ni treba opredeliti ali označiti polja ter reči, da ste heteroseksualec, gej ali biseksualec, in kjer vam ni treba opisati, kaj iščete. Kar je res kul, je to, da je odprta za vsakogar,« je rekla in dodala: »Morda te zanima samo širši krog zmenkov, kot je mene. Pokriva velik del spektra LGBTQIA+, vendar mislim, da bi aplikacijo lahko uporabili in se imeli čudovito tudi heteroseksualci.« Wilsonova je ena od ustanoviteljev aplikacije, javnost pa je presenetila lani, ko je po prejšnjih, heteroseksualnih razmerjih razkrila, da je v zvezi z žensko. Zdaj pravi, da si želi, da bi bila aplikacija na voljo že pred leti, in pojasnjuje, da nikoli ni mislila, da je 100-odstotno heteroseksualna. »Kaj takšnega bi mi res pomagalo in morda bi naletela na ženski profil ter si rekla: Okej, morda ji želim poslati sporočilo,« je povedala za revijo People. »Zagotovo bi se pridružila Fluidu. Vem, da zame ni pomemben spol, pomembna je le oseba.«