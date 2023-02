»Potrjujem, da Tatjana Bobnar prihaja v urad,« je ob robu varnostne konference v Münchnu dejala predsednica Pirc Musar.

Pojasnila je, da se bo nekdanja notranja ministrica med drugim ukvarjala s problemom izbrisanih, ki je po besedah predsednice velika črna pika za Slovenijo, do konca mandata pa si želi problem spraviti z mize.

Bobnarjeva se bo ukvarjala tudi s človekovo varnostjo ter nasiljem nad ženskami, je povedala predsednica, ki je dodala, da njena svetovalka za nacionalno varnost ostaja Nataša Dolenc.

Pirc Musarjeva in Bobnarjeva sta sodelovali že v preteklosti, ko sta zasedali funkciji informacijske pooblaščenke in pomočnice generalnega direktorja policije. V času spora med Bobnarjevo in premierjem Robertom Golobom se je o možnosti sodelovanja med Bobnarjevo in predsednico že ugibalo, vendar so takrat v ekipi Pirc Musarjeve to ostro zanikali. Kljub temu so dopustili možnost, da bi se to lahko zgodilo kasneje.

Predsednica naj bi o dogovoru z Bobnarjevo že obvestila premierja.

Kdaj bo Pirc Musarjeva tudi podpisala ukaz o imenovanju Bobnarjeve še ni jasno.