Narezek na tribuni

Reuninon Green Dragons veteranski navijaški vlak pelje ta vikend v smeri Maribora, kamor se ekipa Olimpije odpravlja na derbi z Mariborom. Logična ideja. Obletnica se vedno prileže, sploh zato, ker ne gre pozabiti, da smo vmes malodane stran vrgli dve leti življenja. Okoliščine se zdijo idealne. Zgodnjepomladansko fotogenično sončno, kar pa se lahko ob nenadni pooblačitvi na tujem terenu v pretanki jakni spremeni tudi v neugodno, a to nemara spada zraven. Stadionski in pristadionski rituali so sicer lahko tudi različni. V Sloveniji živeči navijač Juventusa še iz 80. let je povedal, da so bili na njihovih tribunah nekoč malodane pikniki. Da so na tekmo prišli polni hrane, na sedežih improvizirali pogrinjek ter ves čas tekme nabadali in mleli kolobarčke tistih njihovih suhih salamic, sirčkov ter ostalega. In kakopak to poplakovali z vinom.