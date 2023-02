Potem ko je na obeh letošnjih derbijih zmagala Olimpija z 2:0 v Ljudskem vrtu in 1:0 v Stožicah, imajo pred jutrišnjim v Ljudskem vrtu Mariborčani ugodnejše izhodišče. Po seriji šestih zmag zapored prekipevajo od samozavesti, v prvem spomladanskem krogu so zapustili boljši vtis kot Olimpija, močnejši so za dobro pripravljenega Josipa Iličića, Žan Vipotnik pa je v takšni življenjski formi (10 golov na zadnjih šestih tekmah), da bi dosegel zadetek tudi s parkirišča.

Če zmaga Olimpija, bo Maribor zaostajal za 18 točk

»Igralci so pripravljeni na derbi. Lahko si le želiš, da imaš pred derbijem 15 točk prednosti pred Mariborom. Pritisk ni na nas, zato bomo lahko igrali tako kot doslej. Igralci bodo imeli vse potrebne informacije, kako premagati Maribor, ki je zaradi serije zmag veliko bolj samozavesten, medtem ko se njihova igra ni veliko spremenila. Če zmagamo, bo za Maribor verjetno konec boja za prvaka, če ne osvojimo treh točk, pa bo liga malo bolj zanimiva,« je bil na včerajšnjem druženju s predstavniki sedmih medijev jasen trener Olimpije Albert Riera, ki ima na seznamu poškodovanih še vedno branilca Crnomarkovića in Karamatića. »Pričakujem enakovredno tekmo. Če želimo pokazati svojo kakovost, moramo igrati z enako željo in intenzivnostjo kot tekmec. Po tekmi z Bravom nisem bil zadovoljen s kakovostjo naše predstave. Derbiji in finala so drugačne tekme. Če me običajno v 90 odstotkih zanima, kako pridemo do uspeha, in v le 10 odstotkih sam rezultat, bo tokrat razmerje 50:50. To bo tekma, na kateri moraš biti praktičen, da bomo obvladali dogajanje. Ker igramo v gosteh, se lahko zgodi, da ne bomo imeli nadzora tekme s kratkimi podajami, ampak bo treba nabiti tudi dolgo žogo,« je bil tradicionalno zgovoren Riera.

Po bolezni se v ekipo vrača kapetan Timi Max Elšnik, ki ga je proti Bravu dostojno zamenjal 18-letni Anes Krdžalić, ki je dosegel lep gol. »Treningi so bili v enakem ritmu kot pred vsako tekmo. Ker smo premagali Bravo, je vzdušje v slačilnici pozitivno, malo pa je tudi nestrpnosti v pričakovanju derbija,« je izpostavil Timi Max Elšnik. Ne ukvarja se z računanjem, kaj bi prinesle zmaga in 18 točk prednosti pred Mariborom, poraz pa bi v primeru zmage Celja danes v Sežani prednost znižal na 11 točk. »Nima smisla gledati nazaj in koga odpisovati. To je bolj vprašanje za Maribor, če bi v primeru poraza opustili sanje o prvaku in se osredotočili na Celje in Koper, tekmeca v boju za Evropo. Vedno gledamo, kdo je naš prvi zasledovalec in kdo je naslednji tekmec,« je razmišljal Elšnik.

Za Elšnika je Iličić pomembnejši

Rojeni Štajerec se najbolj spominja svojega prvega derbija v dresu Olimpije v Stožicah, ko je vstopil s klopi in si pripravil tudi posebno nogometno obutev. Na vprašanje, kdo je pomembnejši za ekipo Maribora, Iličić ali Vipotnik, je Elšnik odgovoril: »Po nogometni logiki napadalec ne dobi žoge, če v ekipi ni zveznih ali krilnih igralcev, kot je Iličić. Ni nujno, da je moja teza pravilna, a če bi se moral odločiti, bi skušal zaustaviti Iličića, saj Vipotnik nato ne bi dobival dobrih žog. A še vedno lahko doseže gol po kotu ali iz kakšne druge situacije.« Trener Riera je nemudoma dodal: »Ne bo individualnega pokrivanja, nogomet je kolektivna igra. Ker v to ne verjamem, nikoli ne bom igral nogometa mož na moža. Seveda je treba stati tesno ob igralcu, ki ima žogo, da mu preprečiš podajo.«

Pari 22. kroga, danes ob 13. uri: Tabor – Celje, ob 15. uri: Radomlje – Mura, ob 17.30: Gorica – Koper, jutriob 13. uri: Bravo – Domžale, ob 15. uri: Maribor – Olimpija.

Maribor prekipeva od samozavesti Maribor poln samozavesti pričakuje derbi, potem ko je pomlad začel z zmago na Bonifiki. »Izid iz Kopra je bil koristen za pripravo na obračun z Olimpijo. Olimpijo glede na igre in stanje na lestvici spoštujemo, a verjamemo, da imamo kakovost in znanje, da odigramo dobro tekmo ter jo končamo s pozitivnim izidom,« pravi trener Maribora Damir Krznar. Razkril je tudi taktiko, s katero bo napadel Ljubljančane, potem ko so imeli proti Bravu težave z gradnjo napada. »Poskušali jih bomo močno pritisniti in izkoristiti napake v bližini njihovega gola. Videli bomo, ali nam bo to uspelo, saj je veliko odvisno od naših sposobnosti in od njihovega načrta, ki ga je težko predvideti. Pričakujem odprto tekmo z obeh strani, veliko priložnosti in lepih potez, da bodo gledalci uživali. Obe ekipi sta nevarni in raznovrstni v napadu. Katere so slabosti Olimpije? Glede na rezultate jih ni veliko,« se zaveda nogometni strokovnjak iz Zaboka. Vijoličasti imajo z Žanom Vipotnikom, Markom Tolićem in Josipom Iličićem, ki bo prvič v karieri zaigral na derbiju proti Olimpiji, veliko kakovosti v napadu. Maribor je v zadnjih dneh zajela prava evforija, zato bo stadion poln. »Obožujem evforijo v mestu, ker dobimo dodaten zagon. Obožujem tudi evforijo med tekmo na tribunah, a se bojim evforije znotraj moštva. Ostati moramo mirni in osredotočeni,« je poudaril 50-letni Krznar. x md